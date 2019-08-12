Московская сцена

В этот день состоится презентация сингла «Запах Дома», который будет издан накануне лейблом Universal Music Group.

«В конце июня во время гастролей в Екатеринбург у меня на фоне переутомления пропал голос, - рассказала SHOO. - Я была в настоящей панике, думала, что больше не смогу петь. Единственное, чего мне хотелось, приехать домой, лечь в постель, накрывшись одеялом с головой и ждать, когда голос вернется. Почти месяц я молчала, но все закончилось благополучно – голос вернулся. За этот месяц я успела выйти замуж, завершить работу над синглом «Запах Дома» и очень соскучиться по выступлениям. Концерт 16 августа - это мое возвращение к выступлениям и пению, первый выход в статусе жены на сцену и день, когда мы наконец-то презентуем совместно с Universal Music Russia наш сингл «Запах Дома»!

Важнейшую роль в творчестве группы играет визуализация музыки. Таким образом, композиции SHOO можно ощутить в себе, не только услышав ее звуковое проявление, но и увидев ее на экране. Гости вечера станут первыми зрителями клипа на эту песню, который снял бразильский режиссер и оператор Felipe Cardoso. Действие клипа в основном происходит в купе поезда, в «полевой» студии звукозаписи, где и был записан трек - при участии африканской арфы и электронного бита.

Начало: 21.00



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