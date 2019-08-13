версия для печати
Московская сцена
Фестиваль романтиков Москвы
Татьяна Зыкина сыграет сольный концерт на ВДНХ.
18 августа в рамках программы Фестиваля городских романтиков, посвященного 80-му юбилею ВДНХ и открытию Зеленого театра, выступит Татьяна Зыкина. Певица и автор песен сыграет сольный электрический концерт, в программу которого войдут песни разных лет.
В активе Зыкиной пять полноформатных альбома: «Ощущение реальности» (2009), «Другая глубина» (2010), «Я и мои ожидания» (2011), «Пиано-весна_live» (2011), «За закрытыми окнами» (2015). По итогам 2009 года журналы «Newsweek» и «Element» включили «Ощущение реальности» в пятерку лучших релизов года.
Начало: 15.00.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.