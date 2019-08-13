Московская сцена

18 августа в рамках программы Фестиваля городских романтиков, посвященного 80-му юбилею ВДНХ и открытию Зеленого театра, выступит Татьяна Зыкина. Певица и автор песен сыграет сольный электрический концерт, в программу которого войдут песни разных лет.

В активе Зыкиной пять полноформатных альбома: «Ощущение реальности» (2009), «Другая глубина» (2010), «Я и мои ожидания» (2011), «Пиано-весна_live» (2011), «За закрытыми окнами» (2015). По итогам 2009 года журналы «Newsweek» и «Element» включили «Ощущение реальности» в пятерку лучших релизов года.

Начало: 15.00

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