Мода/Шоппинг

В праздничном для ВДНХ сезоне юбилей отмечает и международная выставка «Свадебная, вечерняя мода и аксессуары», которая откроется уже тридцать пятый раз. Всех тех, кто имеет отношение к свадебному бизнесу или планирует собственное торжество, ждут с 16 по 18 августа в павильоне №75.

На три дня специализированная выставка объединит лучших производителей свадебных, вечерних платьев, аксессуаров, бижутерии, детской церемониальной одежды из России, Европы, Азии и США.

Владельцы салонов и профессиональные байеры смогут приобрести самые актуальные модели из новых коллекций брендов с мировым именем и молодых дизайнеров. Среди участников Terani Couture, Promessa, Love Wedding Couture, Semida Sposa, Zu-Zu, Aria di Lusso, Milva, Vladiyan Accessories, Anna Elagina и многие другие.

Невесты подберут идеальное платье и аксессуары под ту или иную тематику торжества — будь то классическая свадьба или бохо-вечеринка, с восточным колоритом или в урбанистическом стиле, в старинном европейском замке или на пляже тропического острова.

Кроме того, отдельный раздел будет посвящен свадебным и вечерним тканям. Дизайнеры и представители фабрик смогут напрямую с производителями заключить договоры на поставки из Индии, Турции, Италии, ОАЭ и Украины.

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