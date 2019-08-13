Мастер-классы по паркуру, стритболу и игре йо-йо пройдут на спортивной неделе фестиваля «Ритм моего города» на ВДНХ с 12 по 18 августа 2019 года.



На ВДНХ продолжается фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». С 12 по 18 августа на фестивале пройдет праздник для самых активных посетителей - неделя Street Sport. На главной аллее ВДНХ будет работать зона, где все желающие смогут бесплатно поучаствовать в открытых тренировках, мастер-классах и турнирах по самым популярным уличным видам спорта, а также встретиться с чемпионами по BMX, скейтбордингу и стритболу,



Во вторник, 13 августа, желающие смогут принять участие в тренировках по самокатному спорту, BMX и скейтбордингу, а также поучаствовать в воркшопах по кастомизации самокатов, скейтов и велосипедов и в мастер-классе по игре йо-йо.



«14 августа - день паркура. В программе - мастер-классы по паркуру и фриран, общение с трейсерами, конкурс на самого быстрого и ловкого из присутствующих, а также public talk о философии уличных видов спорта и их применимости в повседневной жизни. Четверг, 15 августа - день стритбола, с турнирами и мастер-классами для взрослых гостей фестиваля и стритбольным интерактивом для детей. На сцене в этот день обсудим перспективы включения стритбола в олимпийскую программу», - пояснили в оргкомитете.



Там также добавили, что во все дни спортивной недели с 12:00 до 19:00, посетители смогут поиграть в кикер и настольный хоккей, а также поучаствовать в турнире по панна-футболу (разновидность городского футбола, в которой игроки соревнуются один на один в замкнутой площадке-клетке).



Предварительная регистрация на мероприятия спортивной недели фестиваля «Ритм моего города» не требуется.

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