За четверть века служба выполнила больше 2,7 миллиона индивидуальных и коллективных заказов.

«Социальное такси обеспечивает жителей города комфортным и доступным сервисом. Ежедневно легковые машины службы совершают около 350 выездов, помогая москвичам с ограниченными возможностями посетить медицинские, культурные и образовательные учреждения. Поздравляю наших сотрудников и хочу от всей души поблагодарить каждого, кто выбрал помощь людям своей профессией», – отметил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Клиентам социального такси доступно 63 автобуса различной вместимости. Индивидуальные поездки выполняет парк из 73 легковых автомобилей. Транспорт оборудован всем необходимым, а водители проходят специальную подготовку для работы с маломобильными пассажирами.

В этом году легковые автомобили социального такси начали передвигаться по выделенным полосам – это позволяет быстрее выполнять заказы москвичей и сокращает время в пути. Машины оформляют в желтом цвете, им выдают новые государственные номера, соответствующие требованиям к работе такси.

Справочно

Московская служба «Социальное такси» основана в 1994 году. Сегодня это крупнейшая в России служба по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.

.