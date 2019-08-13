Образование/Карьера

Транспортная компания ПЭК совместно с Красным крестом запустила акцию «Школьный ранец-добрый груз».

Проект адресно поможет пострадавшим от паводков в Иркутской области семьям собрать детей в школу. «Мы знаем, что МГУ собирает рюкзаки для первоклассников, – рассказывает генеральный директор и совладелец ПЭК Ирина Фирсова, – мы решили присоединиться к этой замечательной акции и помочь всем семьям, в которых есть школьники младших и старших классов».

Жители Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов смогут оставить заявку на получение школьных ранцев на сайте «Добрый Груз» до 15 августа. А желающие помочь – передать нужные школьникам вещи в любое отделение «ПЭК» по всей стране.

К акции уже присоединились известные актрисы: Елена Захарова и Светлана Антонова разместили посты в поддержку «Школьного ранца» на своих страницах в Instagram. Проект также поддержала Наталья Меркулова, известный режиссер родом из Иркутской области.

Все школьные ранцы и письменные принадлежности будут доставлены и розданы силами компании «ПЭК» и Красный Крест до 25 августа 2019 года.

Справка

В конце июня 2019 года на Иркутскую область обрушились дожди, которые спровоцировали наводнение.

Стихия захлестнула более 100 населенных пунктов и около 10 тысяч домов, в которых проживают 38 тысяч человек.

Больше всего от паводка пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Неравнодушные жители других районов и компании собрали для пострадавших около 100 тонн гуманитарной помощи.

Но многие из посылок были стихийными, и вещи не смогли дойти до тех, кто в них нуждался.

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