В связи с проведением фестиваля "Спасская башня" движение по Ильинке будет перекрыто с 21 августа до 2 сентября.

Ограничения будут действовать от Старой площади до Красной площади. На данном участке водители не смогут проехать с 21 августа 23:00 по 2 сентября 08:00.

Накануне сообщалось, что из-за проведения Международного военно-музыкального фестиваля будет закрыт проход из Московского Кремля через ворота Спасской башни в период с 22 августа по 1 сентября.

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Место проведения – Красная площадь.

В этом году на фестивале впервые выступит военный оркестр Народной Армии Северной Кореи. Это третий приезд оркестра в страну. До этого он был на Международном военно-музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Амурские волны" в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.

Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России, попав в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.

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