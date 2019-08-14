На выставке представлено 27 красочных портретов его обитателей – от белых медведей и пингвинов до больших панд и азиатских слонов.

На фотографиях в галерее «Метро» представлен «золотой» фонд столичного зоопарка. На открытой выставке все желающие смогут увидеть снимки амурского тигра, розового фламинго, кудрявого пеликана, азиатских слонов, панд Жуи и Диндин, доставленных в апреле в Москвы из китайской провинции Сычуань.

Большинство из запечатленных на снимках животных – это редкие и исчезающие виды, занесённые в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Экспозиция также познакомит пассажиров метро с той работой, которую ведёт зоопарк по содержанию, размножению и сохранению редких животных.

Снимки для выставки сделали российские фотографы-анималисты Александр Авалов, Михаил Бибичков, Александр Сашин, Василий Латышев, Сергей Мамет и Михаил Семенов.

«Московский зоопарк – один из старейших музеев Москвы. Его уникальность обусловлена, главным образом, его коллекцией, которая год за годом растет и совершенствуется. Создавая выставку «Золотая коллекция», мы хотели познакомить людей с особенностями работы зоопарка и его функциями в современном мире, главная из которых состоит в том, чтобы сохранить животный мир Земли во всем его многообразии», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«С открытием выставки «Золотая коллекция» наши пассажиры смогут, не выходя из метро, побывать в Московском зоопарке и увидеть снимки его удивительных обитателей. Мы рады, что именно на площадке метро уже не первый раз поднимают такую важную проблему как сохранение редких и исчезающих видов животных. Приобщиться к этой теме и посетить выставку до 26 августа смогут почти 80 тысяч человек», – рассказал заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Справочно :

Галерея «Метро» работает с 2005 года на станции «Выставочная». За это время пассажиры Московского метрополитена смогли увидеть множество различных тематических выставок. Экспозиция «Золотая коллекция» Московского зоопарка стала 35-й выставкой, открытой в галерее «Метро».

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