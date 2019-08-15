Московская сцена

22 сентября в театре Новая Опера состоится премьера музыкального спектакля «Баранкин, будь человеком!». Это совместный проект Детского музыкального театра юного актера и Московского театра Новая Опера им. Е.В.Колобова.

Спектакль идет в сопровождении оркестра театра Новая Опера, дирижер – лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Волосников.

В спектакле играют одаренные дети-актеры и солисты тетра Новая Опера. Много лет назад в первой постановке Юру Баранкина играл мальчик Коля Басков, для которого, по его словам, название спектакля стало своего рода жизненным девизом. Нынешние исполнители главных ролей Тимофей Соколов, Данила Яговдик и София Богачева делают это с не меньшим азартом и юмором.

Государственный Детский Музыкальный Театр Юного Актера (ДМТЮА) - лидер детского театрального движения в России. Его создатель и художественный руководитель - режиссер, педагог, заслуженный артист России Александр Федоров. ДМТЮА - первый в России «профессиональный театр детей», где детская труппа, прошедшая профессиональную подготовку, играет спектакли в обычном для репертуарного театра режиме - на всех этапах - от выпуска до проката.

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