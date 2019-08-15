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Московская жизнь

В Москве поют о животных!!!

В Москве поют о животных!!!

15 августа 2019г., 16:53

О чём ещё не спели конкурсанты на конкурсах вокала?

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Московский конкурс караоке посвящен животному миру и величию природы. Конкурс караоке раскрывает вокальные данные исполнителей и вносит разнообразие в их репертуар. Конкурс вокала позволяет конкурсантам исполнить песни о животных.

Международная ассоциация караоке и Продюсерская компания "Русский Музыкальный Банк"(являющаяся лидером в России по организации культурно-массовых мероприятий в области караоке) представляет новый конкурс песни с названием "Песня В МИРЕ ЖИВОТНЫХ".

Целью конкурса является слияния природы и человека, а также её защита и популяризация природы планеты, доброты к ней, в песенном творчестве. Конкурс призван через песню обратить внимание на хрупкость и красоту нашей природы и животного мира.

Призван стимулировать к написанию молодых авторов песен о нашем животном мире. Каждый участник финала конкурса представит на суд жюри песню рассказывающую о животных или от лица какого то живого существа. Песни могут быть исполнены как взрослыми так и детьми.

В конкурсе будет оцениваться вокальные данные, внешний вид конкурсанта,выбор репертуара, артистизм. aПредседатель жюри конкурса Член Общественной палаты Российской Федерации V созыва, руководитель экологического движения «Живая Планета», академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор. Н.Н.Дроздов.

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