Личный бюджет

Потребление русскими картофеля сократилось в два раза. В два раза увеличилось вместе с тем употребление в пищу фруктов и ягод, возможно это связано с многочисленными рекомендациями диетологов. В 1980 году в стране потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в 2018 году показатель упал до 59.

Потребление фруктов и ягод тогда было на уровне 35 килограммов на человека в год, а в 2018-м – уже 74. Мяса в 1980-м году в среднем приходилось по 70 килограммов в год на человека. В 2000 году потребление снизилось до 50 килограммов и в 2018-м выросло до 89.

Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов – на 16 меньше, чем в 1980-м. Уменьшилось и потребление молочных продуктов за этот период: с 390 килограммов до 266. То же коснулось и потребления яиц: с 286 до 231 штуки в год на человека. Сахара и кондитерских изделий также стали есть меньше – 31 килограмм против 35.

Тем не менее россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов: 17 килограммов на человека в 1980-м против 22 в 2018-м. Аналогичная ситуация с овощами и бахчевыми: 92 и 104 килограмма соответственно.

В России стали меньше покупать мясные продукты. Больше всего снизились продажи говядины, птицы и сосисок. По мнению экспертов, это связано с ростом цен на мясо. Однако есть и временные факторы: продажи мясных маринадов и шашлычных изделий могли упасть из-за холодной погоды.

Врач-диетолог Лидия Ионова полагает, что умеренность в потреблении этого вида пищи могла бы пойти только на пользу, если остальное питание в норме. Она пояснила, что умеренное сокращение калорийности снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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