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Культура

Приятная находка

Фото: francetvinfo.fr

Приятная находка

M24.ru 16 августа 2019г., 15:06

Неизвестные до сих пор наброски, принадлежащие Антуану де Сент-Экзюпери найдены в Швейцарии.

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Найдены неизвестные иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к "Маленькому принцу". Рисунки, на которых изображены Маленький принц, Лис и проглотивший слона удав нашлись в старинном здании на севере Швейцарии.

Здание принадлежало коллекционеру Брюно Стефанини, который умер в 2018 году. Эскизы находятся в хорошем состоянии. Они хранились в папке с другими набросками.

Куратора культурного фонда Винтертура Элизабет Гроссман сообщила, что рисунки выполнены тушью и акварелью.

Ранее в библиотеках Москвы составили рейтинг книг, которые москвичи часто брали в библиотеках. Дети брали русские и зарубежные сказки, в их числе "Старик Хоттабыч", "Умная собачка Соня", "Денискины рассказы", "Волшебник Изумрудного города" и "Маленький принц".

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Москва-Инфо
   