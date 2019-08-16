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Происшествия
Возгорание произошло в одном из московских кафе
Один человек пострадал при пожаре в кафе рядом со станцией метро "Курская"..
Кафе загорелось на улице Земляной Вал.
Пожар произошел в строении 1 дома 26. Для безопасности из здания вывели 12 человек.
Выяснилось, что возгорание случилось в вытяжке. В 13:29 пожар на площади 7 квадратных метров потушили.
В четверг, 15 августа, на севере столицы загорелся ангар по адресу: улица Талдомская, дом 2Б.
Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Одного человека передали врачам скорой помощи..
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