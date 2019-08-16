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Происшествия

Возгорание произошло в одном из московских кафе

Фото: Telegram канал "Московские Новости"

Возгорание произошло в одном из московских кафе

M24.ru 16 августа 2019г., 15:20

Один человек пострадал при пожаре в кафе рядом со станцией метро "Курская".

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Кафе загорелось на улице Земляной Вал.

Пожар произошел в строении 1 дома 26. Для безопасности из здания вывели 12 человек.

Выяснилось, что возгорание случилось в вытяжке. В 13:29 пожар на площади 7 квадратных метров потушили.

В четверг, 15 августа, на севере столицы загорелся ангар по адресу: улица Талдомская, дом 2Б.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Одного человека передали врачам скорой помощи.

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Москва-Инфо
   