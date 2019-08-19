Образование/Карьера

С июня более 19 000 москвичей получили помощь в центре занятости "Моя карьера". Правительство Москвы заботится о предоставлении в центре занятости поддержки для молодых родителей, пенсионеров и начинающих специалистов работает в Москве с начала июня.

«Всего с момента открытия в центр занятости «Моя карьера» обратилось более 19 тыс. человек. За два месяца более 1,5 тыс. посетителей центра уже получили новые должности. В банке вакансий «Моей карьеры» сейчас более 100 тыс. вакансий. С центром в рамках сервиса «Работа есть» сотрудничают крупные компании, торговые сети и известные бренды», - говорится в сообщении.

По словам директора центра Ирины Швец, после трудоустройства центр сопровождает клиентов в течение трех месяцев. «Нам очень важно, чтобы человек не просто вышел на работу, но и закрепился там», -рассказала Ирина Швец.

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