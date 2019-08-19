Шесть тысяч человек проявили активное участие в полумарафоне "Лужники". Организаторы мероприятия считают марафон прекрасным средством и профилактикой для укрепления здоровья большого количества населения. Отмечается, что забег происходил на расстояние 21,1 км по Москве.

«Маршрут полумарафона «Лужники» проходил в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Участникам открывались виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль», - говорится в сообщении.

.