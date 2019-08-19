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Cпорт

6000 участников полумарафона 'Лужники' пробежали по набережным столицы

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

6000 участников полумарафона "Лужники" пробежали по набережным столицы

Информационный Центр Правительства Москвы 19 августа 2019г., 12:10

Забег в полумарафоне "Лужники" состоялся на дистанции почти 21 км по территории Москвы.

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Шесть тысяч человек проявили активное участие в полумарафоне "Лужники". Организаторы мероприятия считают марафон прекрасным средством и профилактикой для укрепления здоровья большого количества населения. Отмечается, что забег происходил на расстояние 21,1 км по Москве.

«Маршрут полумарафона «Лужники» проходил в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Участникам открывались виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль», - говорится в сообщении.

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