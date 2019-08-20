Происшествия
Ограбление офиса произошло на севере Москвы
Миллион рублей украден у генерального директора путем проникновения в здание офиса через окно..
В северной части столицы был вскрыт сейф офиса и из него украдено более миллиона рублей. Сигнал о нападении на здание организации поступил в службу "02" утром 19 августа. Это случилось на Волоколамском шоссе, дом № 2.
"Оперативники выяснили, что неизвестный через окно проник в офис фирмы-проектировщика энергетических объектов, вскрыл сейф и похитил более одного млн рублей. Деньги принадлежат генеральному директору организации", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность преступника устанавливается.
Ранее злоумышленник украл из офиса компании в центре Москвы более миллиона рублей. Уточнялось, что сумма ущерба составила один миллион 305 тысяч рублей..
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