Здесь интересно

Развлекательные мероприятия будут сопровождать все показы перед началом сеансов. Бесплатный просмотр лучших фильмов кинематографа доступен москвичам. Посмотреть фильмы можно будет в музее-заповеднике "Царицыно", парке усадьбы Воронцово, Таганском, Бабушкинском и Измайловском парках, а также в парках "Фили" и "Северное Тушино".

Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, в ночь с перед началом "на больших экранах покажут новинки российского кино – фильмы в жанрах боевика, фэнтези и комедии". "Показы начнутся в 20:00 и продолжатся до глубокой ночи", – уточнили организаторы. Гостям акции пообещали не только просмотр фильмов, но и кинопробы, уроки актерского мастерства и церемонию посвящения в мушкетеры.

В парке усадьбы Воронцово, Бабушкинском и Измайловском парках, "Филях" и "Северном Тушине" покажут три российские картины. В их числе – военный боевик "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина, сюжет которого основан на реальных событиях косовской войны. Фильм "Домовой" Евгения Бедарева расскажет зрителям историю матери и дочки, которые знакомятся с необычным обитателем своей квартиры. Поклонники комедийных лент могут посмотреть картину о приключениях сотрудников полиции в канун Нового года – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

В субботу перед началом показов посетителей парков пригласили поучаствовать в развлекательной программе: попробовать себя в кадре или на сцене, присоединиться к уроку актерского мастерства в павильоне "Стрит-парк" в Измайловском парке.

Главным событием "Ночи кино" в этом году станет вечер, посвященный советскому многосерийному фильму "Д’Артаньян и три мушкетера", в музее-заповеднике "Царицыно". Знаменитой картине исполняется 40 лет, и по этому случаю для москвичей подготовили премьеру кинотеатрального перформанса "Мушкетеры. Монтаж". Он объединит эпоху Людовика ХIII, 1970-е годы и современность. Кроме того, на Большой поляне перед дворцом ансамбль Gramophonics исполнит песни из телефильма, а затем всех гостей ждет совместный просмотр первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".

Ранее сообщалось, что 24 августа "Ночь кино" откроет дебютная картина Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которой состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале.

Кроме того, одним из участников "Ночи кино" в Москве станет и ГМИИ имени Пушкина. Там пройдет дискуссия о наследии эпохи модернизма в кино и связи фильмов с основными течениями в искусстве XX века.Ее проведут кураторы Московской школы кино Аддис Гаджиев и Всеволод Коршунов.

По всей России в "Ночи кино" будет участвовать рекордное число площадок – 3,5 тысячи. Запланированы 337 мероприятий, среди которых – кинопоказы и встречи с режиссерами.

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