Cпорт
В Крылатском пройдет самый крупный в мире Кубок по гребле
С 26 по 28 августа в Москве на Гребном канале в Крылатском состоится Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Ю.Постригай, А.Дьяченко..
Кубок проходит 19 раз и в этом году соберет свыше 1200 спортсменов из 18 стран. За три дня соревнований планируется много стартов и заездов: суперспринт, экипажи на 200 и 500 метров, эстафеты, старт «Отцы и дети». А также новая, специальная дистанция – предприниматели из списка Forbes против знаменитых спортивных блогеров России. Противоборствующие стороны поборются за звание лучших в гребле на байдарках.
В заезде примут участие:
· Оскар Хартманн — основатель компаний KupiVIP, Carprice, CarFix, Aktivo и многих других;
· Владимир Волошин — президент совета выпускников Сколково, триатлонист.
А также знаменитые YouTube и Instagram блогеры, в числе которых Алексей Столяров (1,5 млн подписчиков), Игорь Олейник (500 тыс. подписчиков), Демид Резин (300 тыс. подписчиков) и др.
Также на мероприятии будут звезды, чиновники и олимпийские чемпионы разных видов спорта.
Пресс-релиз о мероприятии прилагаю..
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