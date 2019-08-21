Кубок проходит 19 раз и в этом году соберет свыше 1200 спортсменов из 18 стран. За три дня соревнований планируется много стартов и заездов: суперспринт, экипажи на 200 и 500 метров, эстафеты, старт «Отцы и дети». А также новая, специальная дистанция – предприниматели из списка Forbes против знаменитых спортивных блогеров России. Противоборствующие стороны поборются за звание лучших в гребле на байдарках.

В заезде примут участие:

· Оскар Хартманн — основатель компаний KupiVIP, Carprice, CarFix, Aktivo и многих других;

· Владимир Волошин — президент совета выпускников Сколково, триатлонист.

А также знаменитые YouTube и Instagram блогеры, в числе которых Алексей Столяров (1,5 млн подписчиков), Игорь Олейник (500 тыс. подписчиков), Демид Резин (300 тыс. подписчиков) и др.

Также на мероприятии будут звезды, чиновники и олимпийские чемпионы разных видов спорта.

Пресс-релиз о мероприятии прилагаю.

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