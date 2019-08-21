Изменение схемы движения позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении с Озерной аллеей, а также организовать для жителей 42 парковочных места, 5 из которых будет предназначено для маломобильных граждан.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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