версия для печати
Автомагистраль
Более 40 парковочных мест появится в Зеленограде – участок Каштановой аллеи станет односторонним
5 сентября участок Каштановой аллеи от Озерной аллеи до корпуса 708 станет односторонним..
Изменение схемы движения позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении с Озерной аллеей, а также организовать для жителей 42 парковочных места, 5 из которых будет предназначено для маломобильных граждан.
Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.
.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.