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Автомагистраль

Более 40 парковочных мест появится в Зеленограде – участок Каштановой аллеи станет односторонним

Более 40 парковочных мест появится в Зеленограде – участок Каштановой аллеи станет односторонним

21 августа 2019г., 15:17

5 сентября участок Каштановой аллеи от Озерной аллеи до корпуса 708 станет односторонним.

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Изменение схемы движения позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении с Озерной аллеей, а также организовать для жителей 42 парковочных места, 5 из которых будет предназначено для маломобильных граждан.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

 

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Москва-Инфо
   