Фестиваль детских и молодежных инициатив в сфере личной безопасности «Хранители Будущего 2.0» пройдёт 22 августа с 9:30 до 12:30 в концертном зале «Космос». Он станет итоговым мероприятием программы «КОД твоей безопасности», которая реализовывалась нынешним летом в столице в рамках проведения «Московской смены».

Об этом сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Участниками программы «КОД твоей безопасности» стали около шести тысяч московских школьников. Занятия проходили на 67 площадках центров социальной помощи семье и детям и других учреждений, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Одновременно ребята уже готовились к итоговому фестивалю: многие из них не только проходили курс занятий, но и готовили конкурсные работы - проекты обучающих занятий и тренингов, проходящих в формате игры и интересных для современных подростков.

В фестивале планируется участие более 1100 участников и гостей. Это дети и подростки, принявшие участие в программе «КОД твоей безопасности», родители и педагоги, специалисты по детской безопасности, деятели культуры и искусства, сотрудники Центра экстренной психологической помощи и многие другие.

В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены представители Правительства Москвы, городских ведомств МВД и МЧС России, актёры и режиссёры Союза кинематографистов РФ.

В программе праздника - интерактивные мероприятия, демонстрация проектов ребят, во время которой сами авторырасскажут и покажут гостям, какие новые игры, компьютерные программы и видеосюжеты они создали и как всё это может применяться в практических занятиях. Среди номинаций конкурса будут представлены прототипы новых игр по безопасности, мотивационные видеоролики, идеи оформления помещений для занятий.

Участники и гости мероприятия смогут проголосовать за понравившийся проект, что даст возможность в дальнейшем использовать его идею в работе подростковых клубов.

В рамках фестиваля пройдёт несколько важных мероприятий, подводящих итог второмугоду реализации программы«КОД твоей безопасности» с обновлённой версией для старшеклассников. Это финал чемпионата по навыкам личной безопасности«КОД-скиллз», который позволяет быстро и объективно проверить результаты от посещения летних занятий; конкурс детских проектов и изобретений в области продвижения идей безопасности жизни «Новый шаг», выставкарисунков и макетов «Говорящие стены», которые ребята создали для оформления детских садов, школ, подростковых клубов и образовательных центров полезной информацией; круглый стол «Москва – город безопасного детства», на котором эксперты обсудят итоги первого года реализации программы «КОД твоей безопасности». Также будет работатьинтерактивная площадка «АмбассадорыКОДа безопасности», на которой старшие ребята проведут веселые игры и полезные занятия для младших детей.

Ярким финалом праздника станет торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет с участием известных артистов кино и телесериалов, режиссёров, спортсменов, каскадеров и других знаковых персон. Церемония закончится масштабным флешмобом и станет символом объединения усилий детей и взрослых в стремлении минимизировать риски и чувствовать себя в будущем защищёнными.

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