Образование/Карьера

Институт развития интернета рекомендовал усовершенствовать школьную программу обучения. Дополнительное изучение игровых программ по мнению специалистов может стать предметом для школьников. Киберспортивные дисциплины развивают у учащихся общеобразовательных школ эрудицию и внимательное отношение к вопросам грамотного и культурного общения в сети Интернета.

Cоставлен приблизительный перечень возможных игр для школьной программы: Dota 2, Hearthstone и другие. Такие игровые программы как Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame станут составляющей в киберспортивных дисциплинах. Для утверждения этого направления в педагогике эксперты обратились в Министерство просвещения.

По мнению специалистов большая часть игр является частью и имеет отношение к киберспортивным дисциплинам. В рамках этих дисциплин происходит организация турниров на уровне отдельных стран и регионов, а также крупных международных чемпионатов.

Критериями отбора игр послужили их популярность среди аудитории, а также своевременное обновление контента разработчиками. Еще двумя критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+ и соответствие отечественным нормам киберспорта. Эксперты утверждают, что эти дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.

Ранее представители Института развития интернета предложили организовать в школах факультативы по киберспорту. Авторы инициативы считают необходимым создать методическую основу совместно с органами образования, школами, родителями, учителями, психологами и Федерацией киберспорта России. Пилотный проект может быть включен в федеральные проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда". Также авторы предлагают проводить турниры на школьном, региональном и федеральном уровнях.

В пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложение. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, когда речь заходит о различных гаджетах, важными являются вопросы безопасности и сохранения здоровья детей. При этом многие школьные образовательные элементы уже содержат в себе тематические уроки программирования, соревновательные идеи и хакатоны.

дата публикации:22.08.2019

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