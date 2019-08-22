Несмотря на пикантность ситуации акция способствует развитию культуры у населения Москвы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Несомненно организаторы акции принесут много пользы природе и экологии столицы.



"В столице во второй раз будет организована акция "Искусство ради экологии".

С 31 августа по 24 сентября в 10 городских пунктах приема отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты в театр, кинотеатр, музей или концертный зал. Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции", – сказано в сообщении.

В прошлом году в нем приняли участие 4,5 тысячи горожан. Им удалось собрать примерно 10 тонн бытовых отходов. Отмечалось тогда, что больше половины участников сортировали их впервые.

Акция "Искусство ради экологии" является очередным шагом к экологичному образу жизни, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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