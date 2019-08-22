Московская жизнь
Правительство Москвы готовится к проведению акции
Билеты в театр теперь можно приобрести в пунктах приема мусорных отходов..
Несмотря на пикантность ситуации акция способствует развитию культуры у
населения Москвы и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
Несомненно организаторы акции принесут много пользы природе и экологии
столицы.
"В столице во второй раз будет организована акция "Искусство ради экологии".
С 31 августа по 24 сентября в 10 городских пунктах приема отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты в театр, кинотеатр, музей или концертный зал. Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции", – сказано в сообщении.
В прошлом году в нем приняли участие 4,5 тысячи горожан. Им удалось собрать примерно 10 тонн бытовых отходов. Отмечалось тогда, что больше половины участников сортировали их впервые.
Акция "Искусство ради экологии" является очередным шагом к экологичному образу жизни, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков..
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