Образование/Карьера

Парламентарии отказались оказать поддержку для принятия моратория на изменения в Едином государственном экзамене. Члены верхней палаты парламента не видят перспективы для ежегодного внесения изменений в правила экзамена.

Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Накануне с идеей моратория на пять лет выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

"Уже выстроилась определенная траектория, механизмы ее всем достаточно понятны. Безусловно, еще встречается местами некая недоработка, многое зависит от того, как процесс организовывается на месте. Наверное, на данном этапе лучше придерживаться мнения, что любые изменения не должны быть спонтанны", – сказала Гумерова, отметив, что изменения нужно обсуждать и внедрять с осторожностью.

Со стороны школьников и преподавателей есть запрос на соответствие контрольно-измерительных материалов школьной программе. Этот вопрос необходимо доработать. В контрольно-измерительных материалах (КИМ) для ЕГЭ 2020 года изменятся формулировки некоторых заданий. Критерии оценки будут усовершенствованы на основе анализа результатов ЕГЭ этого года и обращений в Рособрнадзор и ФИПИ.

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