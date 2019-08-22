Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока. Первоначально участок красной ветки от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю. Строят тоннели Большой кольцевой линии. Для пассажиров ограничили девять станций.

22 августа после 16:00 жители юго-запада Москвы снова смогут пользоваться станциями "Проспект Вернадского ", "Юго-Западная", "Тропарево ", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня.

Для пассажиров запустили более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Интервал на первом составит меньше одной минуты, на втором – около двух минут. Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950. В то же время маршруты № т34 и т34к объединяются в один – т34.

Ежедневно для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Когда новые станции откроются, более 200 тысяч пассажиров смогут перемещаться с красной ветки на оранжевую на 25 минут быстрее.

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