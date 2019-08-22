Здесь интересно

25 августа 2019 года в Таврическом зале Большого дворца ГМЗ «Царицыно» пройдет торжественная церемония, посвященная воссозданию скульптурного бюста императрицы Екатерины Великой.

Организатором мероприятия выступает Анинский дацан Буддийской традиционной Сангхи России. Об этом сообщила пресс-служба Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Воссозданный скульптурный бюст Екатерины Великой повторит путешествие 1764 годапо Московскому тракту из Санкт-Петербурга в Бурятию.

Именно тогда, 255 лет назад, императрицей был издан Указ об утверждении в России института хамбо-лам и оригинальная скульптура была передана в один из старейших буддийских храмов Бурятии – Анинский дацан, где он занял почетное место в западном алтаре Согчендугана (главного соборного храма).

Стараниями архитектора Вячеслава Бухаева и скульптора Матвея Макушкина скульптурный бюст воссоздан в том виде, в котором он мог быть преподнесен в дар делегации хоринских бурят в 1764 году (точное изображение бюста, стоявшего некогда в алтаре Анинского дацана, не сохранилось, поэтому работа основана на других прижизненных скульптурных изображениях императрицы).

Сценарий реконструкции предусматривает ряд торжественных мероприятий в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Улан-Удэ. Соответствующие благословение и приказ об их проведении издан главой Буддийской традиционной Сангхи России XXIV ПандитоХамбо Ламой Дамбой Аюшеевым.

Планируется, что по завершении комплекса мероприятий изваяние перевезут из Улан-Удэ в Анинский дацан и установят в его главном алтаре на постоянное хранение.

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