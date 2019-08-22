Посетители Музея Международного нумизматического клуба смогут увидеть картину Валентина Серова «Портрет великого князя Георгия Михайловича» (1901). Картина будет экспонироваться в музее в рамках уникальной выставки «Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие», которая пройдет со 2 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г.

На рубеже XIX–XX столетий Валентин Серов находился в зените славы и часто получал официальные заказы на портреты августейших особ.

В созданной им галерее изображений представителей династии Романовых удивительным образом соединяются виртуозность живописных приемов и глубокий психологизм.

В 1901 г. по заказу Саратовского Радищевского музея художник написал «Портрет великого князя Георгия Михайловича». Изображенный двоюродный дядя императора Николая II был высочайшим покровителем первого общедоступного музея, основанного внуком российского писателя и философа А.Н. Радищева художником Алексеем Петровичем Боголюбовым. В том же году картина заняла достойное место в музейной экспозиции.

Великий князь позирует в мундире лейб-гвардии Уланского Ее Величества императрицы Александры Федоровны полка. Он сидит в кресле, облокотившись правой рукой о край стола, сжимая в левой руке папиросу. Подтянутая спина говорит о военной выправке. Непринужденная поза Георгия Михайловича, а также простота и скромность окружающей обстановки создают ощущение доверительного общения модели со зрителем. Парадные черты портрета подчеркивает эффектное сочетание глубоких темных тонов интерьера и насыщенных оттенков красного и золотистого в мундире великого князя. Работа выполнена с невероятным артистизмом: легкие текучие мазки уверенно лепят фигуру и выхватывают из полумрака наиболее яркие детали костюма и обстановки. Портрет Георгия Михайловича кажется созданным на едином дыхании. Светом и цветом художник выделяет лицо, в котором ясно читаются ранимость и мягкость характера, а также сложный внутренний мир портретируемого.

Выставка «Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие» будет открыта в Музее Международного нумизматического клуба (Большой Афанасьевский переулок, д. 24) для всех желающих со 2 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. Билеты можно приобрести на официальном сайте Музея: www.coinmuseum.ru

Выставка призвана помочь исследователям и коллекционерам лучше понять дух того времени, историю жизни великого князя, его мотивы и стремления как коллекционера, нумизмата и исследователя.

Посетители смогут увидеть подлинные предметы из коллекции великого князя: монеты, медали, а также личные вещи и предметы интерьера, фотографии, документы, книги, планы, эскизы, экспонаты, передающие атмосферу и культуру собирательства конца XIX – начала XX в.

Партнерами выставки выступают Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Государственный Русский музей, ГОЗНАК, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, архивы РГИА, РГАКФД, Российская национальная библиотека и частные коллекционеры.

Информационная справка об организаторе

Музей Международного нумизматического клуба (далее – Музей) создан в 2015 г. по инициативе крупного бизнесмена и коллекционера Вагита Алекперова. Экспозиция Музея полностью сформирована на основе его личной коллекции.

Музей осуществляет тесное взаимодействие с научным и музейным сообществом и поддерживает исследования в области нумизматики.

Музей является членом авторитетнейших российских и международных организаций: Союза музеев России, International Council of Museums, ICOM (Международный совет музеев) и International Numismatic Council (INC – Международный нумизматический совет).

Музей расположен в Большом Афанасьевском переулке в Москве, в отреставрированном историческом здании палат Зиновьевых-Юсуповых, построенных в XVII в.

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