Автомагистраль

Станции юго-западного участка Сокольнической линии откроются для пассажиров на три дня раньше запланированного срока – в четверг, 22 августа. «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» возобновят работу уже в 16:00. Закрытие было необходимо для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Работы велись в зоне действующего метрополитена, поэтому по строительным нормам движение на участке Сокольнической линии необходимо было временно остановить.

Для москвичей были организованы два компенсационных маршрута наземного транспорта: КМ1 и КМ2. С начала работы компенсационные автобусы в районе временно закрытых станций Сокольнической линии перевезли около 1,5 млн пассажиров.

На линии работали более 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса. Дополнительные автобусы также вышли на девять регулярных маршрутов до других станций метро.

В районе закрытых станций были организованы выделенные полосы, которые обеспечили приоритетный проезд городского транспорта.

Компенсационные маршруты будут работать до конца сегодняшнего дня, после чего на юго-западе Москвы начнут снимать ограничения движения. К 6 утра завтрашнего дня все изменения будут сняты.

Транспортный комплекс Москвы успешно справился с перевозкой пассажиров во время ограничений. Более 6 тысяч человек – сотрудники Транспортного комплекса, МВД, Росгвардии и ГИБДД – управляли движением транспорта и делали всё возможное для того, чтобы минимизировать неудобства горожан.

На станции «Университет», которая приняла на себя основной поток пассажиров, были размещены дополнительные точки продаж – 6 мобильных касс (автомобилей) на улице перед входом на станцию и 6 стоек в вестибюлях.

В любое время пассажиры могли обратиться за помощью к дежурным Транспортного комплекса, которые объясняли, как сориентироваться и подробно сообщали о схеме работы общественного транспорта.

Во время закрытия участка сотрудники метро провели важные работы по обновлению пассажирской зоны, путевой и энергетической инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика.

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