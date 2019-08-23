День российского флага продолжат отмечать в столичных парках, на центральных улицах и проспектах в предстоящие выходные. Так, 24 августа на проспекте Академика Сахарова можно будет увидеть масштабный флешмоб «Флаг-рекордсмен». Участники акции развернут на проспекте Сахарова полотно, состоящее из. флагов российских городов и общественных организаций. А с 14:00 до 18:00 здесь состоится митинг-концерт «Герои рядом с нами». В нем примут участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати и другие.

На Поклонной горе 24 августа пройдет концерт, на котором выступят участники военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Посетители увидят также выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

В воскресенье, 25 августа, здесь же состоится концерт с участием Дениса Майданова, Владимира Девятова и Алексея Хворостяна.

На ВДНХ 24 августа пройдет торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В Парке ремесел посетителям предложат сделать небольшой российский флаг в техниках витраж или мозаика. Здесь же на два дня откроется фестиваль стекла — Moscow Glass Fest. Гости смогут принять участие в тематических мастер-классах, впервые будет показано шоу стеклодувов.

Занятие по душе наГлавной выставке страны найдут гости любого возраста. В праздничную программу включены тематические экскурсии, лекции, музыкальные выступления и граффити-перформансы.

Праздничная программа Бабушкинского парка пройдет в Зеленом театре. Здесь выступит шоу барабанщиц Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом.

Парк Фили приглашает на гала-концерт "Филигрань-2019". Он завершит четвертый музыкальный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music — "#СигналыИзГлубины". В программе выступления групп "Мистер Твистер", "Алоэ", "Рада и Терновник", "Неждан Негадан". гитарист Дмитрий Малолетов и детский писатель, музыкант и композитор Хельга Патаки.

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