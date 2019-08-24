Образование/Карьера
Школьные линейки пройдут по всей Москве
Руководители образовательных учреждений еще не определились в вопросе выбора даты для проведения торжественных мероприятий..
Для учащихся московских школ очередной учебный год начинается второго сентября. Исаак Калина подчеркнул, что ответственность за выбор дня проведения торжественной линейки взяли на себя руководители школ.
Руководитель департамента образования и науки Москвы считает, что школы должны выбрать дату индивидуально. Каждая школа способна самостоятельно решить в какой день организовать построение учеников на линейке.
В воскресенье, 1 сентября, День знаний пройдет в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ, на мероприятии будет организована торжественная линейка для кадет Москвы.
По данным ведомства, в этом учебном году за парты в первый раз сядут около 109 тыс. детей, количество обучающихся 9-х классов составит более 87 тыс. человек, 11 классов - более 56 тыс. человек.
В 2018-2019 учебном году в первые классы были зачислены более 106,6 тыс. ребят, из них 91,5% обучались в районе проживания. Мы ожидаем, что в новом учебном году школу в районе проживания выберет еще большее количество родителей..
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