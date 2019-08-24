Образование/Карьера

Для учащихся московских школ очередной учебный год начинается второго сентября. Исаак Калина подчеркнул, что ответственность за выбор дня проведения торжественной линейки взяли на себя руководители школ.

Руководитель департамента образования и науки Москвы считает, что школы должны выбрать дату индивидуально. Каждая школа способна самостоятельно решить в какой день организовать построение учеников на линейке.

В воскресенье, 1 сентября, День знаний пройдет в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ, на мероприятии будет организована торжественная линейка для кадет Москвы.

По данным ведомства, в этом учебном году за парты в первый раз сядут около 109 тыс. детей, количество обучающихся 9-х классов составит более 87 тыс. человек, 11 классов - более 56 тыс. человек.

В 2018-2019 учебном году в первые классы были зачислены более 106,6 тыс. ребят, из них 91,5% обучались в районе проживания. Мы ожидаем, что в новом учебном году школу в районе проживания выберет еще большее количество родителей.

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