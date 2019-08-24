Будем здоровы

Эффективность средств борьбы со стрессом рекламировать не нужно, они известны практически всем и доступны каждому. Справиться со стрессом и сохранить здоровье помогут в первую очередь способность преодолевать стресс с помощью аутотренингов, релаксаций, йоги, а также отдых на природе.

Активное участие в спортивных мероприятиях не позволит стрессу нарушить ваш привычный образ жизни, особенно физическая нагрузка в виде плавания. Кроме того, специалисты рекомендуют придерживаться распорядка дня, высыпаться, а также чередовать периоды интенсивной работы и отдыха.

Немаловажным фактором является питание — эксперты Минздрава рекомендуют отказаться от перекусов на ходу, а также включить в рацион горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, способные повысить настроение.

По оценкам некоторых западных экспертов, до 70% заболеваний вызываны стрессом. А американские ученые выяснили, что интенсивная работа мозга вследствие психологического напряжения может способствовать возникновению физической усталости.

Все дело в том, что когда человек пытается участвовать в выполнении физических и умственных задач одновременно, активизируется определенная область мозга. В частности, речь идет о префронтальной коре. В результате организм устает гораздо быстрее по сравнению с тем, как если бы человек выполнял только физические задачи.

В свою очередь диетологи советуют бороться со стрессом определенными продуктами: красными и синими ягодами, шпинатом и персиками. Кроме того, успокаивающее действие на нервную систему оказывают орехи и семечки подсолнуха. А напитком, который эффективнее всего помогает бороться со стрессом, считается крепкий какао.



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