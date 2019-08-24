Личный бюджет

Росстат определил по статистическим данным тройку "прожорливых" областей России. Некоторые регионы вошли в Топ-3 самых по результатам работы службы статистики этого ведомства. Росстат опубликовал отчет данных за 2018 года, назвав регионы, которые тратят больше всего средств на покупку продуктов. Так, в лидерах оказались Ингушетия, Дагестан и Чукотка.

По данным службы статистики, на питание и безалкогольные напитки у жителей Ингушетии уходило 57,9%, Дагестана — 53,8%, Чукотки — 47,7%. Наименее "прожорливыми"в прошлом году оказались жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%). Среднее значение по России составило 30%.

По словам доцента кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, на расходы влияют три фактора, в числе которых цена продуктов питания, низкая зарплата и состав семьи. По ее словам, в январе этого года средняя зарплата в Ингушетии составила 22 800 рублей, Дагестане — 21 400, а цена продуктовой корзины в республиках составила около 4 000 рублей.

Расходы на питание зависят в том числе от национального менталитета и доли детей в регионах, считает эксперт. В Ингушетии этот показатель равен 31,7%, в Дагестане — 27,1%, на Чукотке — 22,4%, а в Москве — 12,8%.

«Среднее число детей на тысячу женщин в Ингушетии составляет 3760, в Москве — 1391», — заявила она, уточнив, что, кроме того, некоторые россияне, в силу традиций, не могут заменить дорогую баранину более дешевой свининой.

Ранее, в июле, Росстат назвал продукты, сильно подорожавшие в 2018 году. Так, рост цен на пшено и капусту превысил 70%, а на сахар и яйца - 28,35 и 25,9% соответственно. На лук и свеклу цены выросли на 23%, а на мороженую курицу и морковь — на 20%.

.