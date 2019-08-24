Московская сцена

На территории парка "Сокольники" проходит шестой фестиваль по счету и велопарад. 24-25 августа с 10.00 до 20.00 для гостей парка будет организована специальная интерактивная площадка «ПроКоЧай», где каждый желающий сможет узнать секреты выбора и приготовления идеальных горячих напитков, записать рецепты полезных десертов, продегустировать летние коктейли на основе кофе и чая, а также поучаствовать в розыгрышах и викторинах. На площадке «Дети» пройдут мастер-классы и развивающие игры, а в зоне «Энереджи» устроят спортивные соревнования и фитнес-занятия. Вход свободный.

25 августа в 11:30 парк «Сокольники» приглашает прекрасных дам на шестой ежегодный женский велопарад «Леди на велосипеде». На площадке мероприятия будет работать beauty-зона, прокат велосипедов, летний фудкорт и тематические фотозоны. Украшением программы станет концерт с каверами на французских поп-исполнителей (ZAZ, InGrid и тд.). Завершит мероприятие велопарад, по итогам которого специальное жюри выберет победительниц конкурса в 10 номинациях. Вход свободный.

На Большом круге и эстраде «Ротонда» парка 24-25 августа с 10:00 до 21:00 пройдет одиннадцатый фестиваль коллекционных автомобилей «РетроФест». Посетители увидят роскошные «Бьюики» и «Паккарды», респектабельные «Линкольны» и «Мерседесы», культовые «Волги», ностальгические «Опели» и еще множество исторических экспонатов. Главным событием фестиваля станут традиционные карнавал-парады с участием ретрокаров, духового оркестра, костюмированных актеров и аниматоров. В субботу в программе запланированы детские гонки на педальных машинках времен СССР. А в воскресенье посетителей «РетроФеста» ожидает выступление группы Moscow Beatballs со шлягерами прошлого века и показ мод 1930-1960-х годов. Вход свободный.

.