Здесь интересно

Акция проводится на территории музея-заповедника "Царицыно" и в ее рамках пройдет концерт ансамбля Gramophonics, состоящего из актеров "Гоголь-центра". Посетители услышат песни из многосерийного телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера".

Вечер, посвященный фильму, станет центральным событием "Ночи кино". В этом году картине исполняется 40 лет.

Также москвичей и гостей города ждет премьера иммерсивного спектакля "Мушкетеры. Монтаж", а закончится мероприятие совместным просмотром первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".

В этом году в акции "Ночь кино" (с 24 на 25 августа) будет участвовать рекордное число площадок по всей России – 3,5 тысячи. В столице 24 августа "Ночь кино" откроет дебютная картина Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которой состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале.

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