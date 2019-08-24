Будем здоровы
Cоставлен перечень прививок для учащихся
Роспотребнадзор обращает внимание взрослых на необходимость неукоснительно соблюдать медицинские показания и правила вакцинации детей..
Школьники при вхождении в новую для себя среду испытывают стресс поскольку подвержены высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке. Это ослабляет иммунитет. В такой период дети особенно рискуют заразиться инфекцией.
Вакцинация и ревакцинация помогают защитить школьников. В Роспотребнадзоре рекомендуют делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.
Ранее в службе предупредили о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Это Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и другие. В этих государствах можно заболеть малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой.
Туристам советуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране. При планировании поездки также следует сделать прививки..
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