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Будем здоровы

Cоставлен перечень прививок для учащихся

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Cоставлен перечень прививок для учащихся

M24.ru 24 августа 2019г., 17:43

Роспотребнадзор обращает внимание взрослых на необходимость неукоснительно соблюдать медицинские показания и правила вакцинации детей.

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Школьники при вхождении в новую для себя среду испытывают стресс поскольку подвержены высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке. Это ослабляет иммунитет. В такой период дети особенно рискуют заразиться инфекцией.

Вакцинация и ревакцинация помогают защитить школьников. В Роспотребнадзоре рекомендуют делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Ранее в службе предупредили о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Это Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и другие. В этих государствах можно заболеть малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой.

Туристам советуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране. При планировании поездки также следует сделать прививки.

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Москва-Инфо
   