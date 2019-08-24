Автомагистраль

26 августа активируется работа двух выделенных полос наземного общественного транспорта. В Москве на улице Александры Монаховой и Волгоградском проспекте будут запущены два направления движения транспорта по выделенным полосам общественного транспорта. Заммэра по вопросам транспорта сообщил об их общей Их протяженность, составляющей 9,5 километров.

Максим Ликсутов отметил важность реализации этого проекта, так как выделенные полосы позводят сделать поездки удобнее для пассажиров автобусов и троллейбусов, которые курсирующих по 32 маршрутам.

"Выделенки" мы запускаем на наиболее загруженных участках города, чтобы городской транспорт ехал быстрее и не задерживался в пути. Движение автобусов и троллейбусов станет равномернее. Пассажиры смогут более точно планировать время своей поездки", – сказал Ликсутов.

Заммэра уточнил, что выделенная полоса на улице Александры Монаховой протянется от Калужского шоссе до улицы Фитаревской за исключением участка от улицы Бачуринской до Проектируемого проезда № 7099 в оба направления. По этой полосе пройдут шесть маршрутов городского транспорта, в том числе один смежный (пригородный).

Ликсутов также рассказал, что выделенная полоса на Волгоградском проспекте займет участок от МКАД до дома 101, корпуса 1 в сторону центра, от дома 10, строения 2 до ТТК только в сторону области. В районе развязки с ТТК она пройдет в обе стороны, от дома 146 до дома 23, строения 10 по улице Академика Скрябина на дублере только в область.

"По полосе для общественного транспорта будут ездить автобусы и троллейбусы 26 маршрутов, в том числе семь смежных и один ночной", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что на 15 участках столичных дорог появятся выделенные полосы. Приоритет общественному транспорту дадут на наиболее загруженных улицах столицы.

По новым "выделенкам" сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров.

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