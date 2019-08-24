Место для любовных встреч отреставрируют в Нескучном саду первый раз с XVIII века. В Москве грот графа Орлова стал объектом для реставрации. Отмечается, что в XVIII веке подобные сооружения с полукруглым потолком и одним широким входом считались неотъемлемой частью усадебных парков – люди укрывались там от солнца. Садовые гроты строились либо как отдельные павильоны, либо у подножия холмов.

Грот в Нескучном саду отличается своей тоннельностью – туда можно было зайти с разных сторон. Во времена графов Орловых его местоположение умышленно скрывали, так как использовался он для тайных переговоров и романтических свиданий.

При этом первоначально у грота существовало два уровня: нижний с тоннелем и верхний с деревянной беседкой и полукруглой смотровой площадкой, но последняя со временем утратила первоначальный вид.

Реставраторы займутся восстановлением смотровой площадки, также будет приведена в порядок каменная кладка внутри и снаружи грота. В процессе работ будут использовать известковый туф – это тот же материал, из которого первоначально строили сооружение.

Начало работ запланировано на четвертый квартал 2019-го – первый квартал 2020 года. В том же году реставрацию планируют завершить. Грот в Нескучном саду является объектом культурного наследия федерального значения. Все работы будут проходить под контролем департамента культурного наследия города.

Ранее после ремонтно-реставрационных работ в Москве открылась музей-квартира российского ученого-энергетика Глеба Кржижановского (1872-1959). В отреставрированных оригинальных интерьерах площадью 164 квадратных метра посетители увидят мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы.Также в музее появился интерактивный класс, где можно познакомиться с работой аппарата Морзе, увидеть устройство турбины ГЭС и паровой электростанции.

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