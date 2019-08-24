Отказом ответил президент США на приглашение стать участником саммита G7 во французском Биаррице. Американский лидер назвал подобные саммиты «пустой тратой времени».

По информации телеканала, Трамп пришел к выводу о бесполезности встреч «Большой семерки» после саммитов в 2017 и 2018 годах. Об этом он заявлял в разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абе. Те, в свою очередь, пытались переубедить Трампа.

Глава Штатов пояснил, что двусторонние переговоры с обсуждением «конкретных вопросов» полезнее, чем саммиты лидеров нескольких стран, где поднимаются не всегда интересные ему проблемы — в частности, глобального потепления.

Возможно Трамп ограничится личными переговорами с отдельными главами государств G7, в том числе с британским премьером Борисом Джонсоном.

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