Пользователи соцсети Instagram по всему миру жалуются на проблемы в работе сервиса.

Работа всех популярных сервисов находится под наблюдением для своевременной и централизованной корректировки информации.



Проблемы возникли после полуночи 22 августа, с ними столкнулись жители США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран. На территории России сбой затронул в основном пользователей из Москвы.



Проблемы касаются загрузки ленты обновлений, авторизации и опции «сториз».

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