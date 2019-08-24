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Гаджет

Работа Instagram нарушена

Фото: © СС0

Работа Instagram нарушена

ИА «РОСБАЛТ» 24 августа 2019г., 19:29

Пользователи известной сети Instagram испытывают проблемы с загрузкой.

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Пользователи соцсети Instagram по всему миру жалуются на проблемы в работе сервиса.

Работа всех популярных сервисов находится под наблюдением для своевременной и централизованной корректировки информации.
 
Проблемы возникли после полуночи 22 августа, с ними столкнулись жители США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран. На территории России сбой затронул в основном пользователей из Москвы.
 
Проблемы касаются загрузки ленты обновлений, авторизации и опции «сториз».

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