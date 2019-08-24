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Мода/Шоппинг

Дело дошло до пота

Фото: © СС0

Дело дошло до пота

ИА «РОСБАЛТ» 24 августа 2019г., 19:41

Духи с естественными запахами человеческого организма входят в моду.

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Специалисты разработали духи с естественным запахом. В Финляндии изобрели необычные духи. В парфюм были добавлены капли пота всех сотрудников одной из частных компаний и традиционные ингредиенты.

Идею придумали в рамках реализации рекрутинговой кампании. По задумке авторов, понравившимся сотрудникам агентства соискателям подарят флакон парфюма в знак приглашения на собеседование.

Духи получили название Creative Essence.

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