Мода/Шоппинг

Специалисты разработали духи с естественным запахом. В Финляндии изобрели необычные духи. В парфюм были добавлены капли пота всех сотрудников одной из частных компаний и традиционные ингредиенты.

Идею придумали в рамках реализации рекрутинговой кампании. По задумке авторов, понравившимся сотрудникам агентства соискателям подарят флакон парфюма в знак приглашения на собеседование.

Духи получили название Creative Essence.

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