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Происшествия

Неизвестные разлили ртуть в Москве

Фото: © СС0 Public Domain

Неизвестные разлили ртуть в Москве

ИА «РОСБАЛТ» 24 августа 2019г., 19:53

Найдена бутылка с ртутью на крыше дома в центре столицы.

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Бутылку от шампанского использовали неизвестные для хранения ртути в центре Москвы на территории бывшей ГЭС-2. Находка была сделана в ходе работ по реконструкции на крыше дома № 15 на Болотной набережной.

Опасный источник ртутного заражения был найден в двух бутылках, одна из них разбита. В районе места обнаружения бутылок  предельно допустимая концентрация паров ртути превышает норму  в 10 раз. Место ЧП сразу же огородили. Все обстоятельства происшествия выясняются. Место разлива ртути предстоит очистить.

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