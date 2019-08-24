Бутылку от шампанского использовали неизвестные для хранения ртути в центре Москвы на территории бывшей ГЭС-2. Находка была сделана в ходе работ по реконструкции на крыше дома № 15 на Болотной набережной.

Опасный источник ртутного заражения был найден в двух бутылках, одна из них разбита. В районе места обнаружения бутылок предельно допустимая концентрация паров ртути превышает норму в 10 раз. Место ЧП сразу же огородили. Все обстоятельства происшествия выясняются. Место разлива ртути предстоит очистить.

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