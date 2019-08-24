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Происшествия

Бои в песочнице

Фото: www.flickr.com

Бои в песочнице

ИА «РОСБАЛТ» 24 августа 2019г., 20:16

Ножевое ранение получила женщина на детской площадке после нападения на нее со стороны вооруженного мужчины.

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Ранение в шею нанес вооруженный мужчина в северной части Москвы женщине.

ЧП произошло на детской площадке на улице Софьи Ковалевской. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Нападавшего удалось оперативно задержать. По версии полицейских, в ходе конфликта мужчина ранил женщину острым предметом, предположительно, ножом.

Подозреваемый уже доставлен в полицию для допроса. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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