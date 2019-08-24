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Происшествия
Бои в песочнице
Ножевое ранение получила женщина на детской площадке после нападения на нее со стороны вооруженного мужчины..
Ранение в шею нанес вооруженный мужчина в северной части Москвы женщине.
ЧП произошло на детской площадке на улице Софьи Ковалевской. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Нападавшего удалось оперативно задержать. По версии полицейских, в ходе конфликта мужчина ранил женщину острым предметом, предположительно, ножом.
Подозреваемый уже доставлен в полицию для допроса. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела..
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