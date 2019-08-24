Происшествия

Ранение в шею нанес вооруженный мужчина в северной части Москвы женщине.

ЧП произошло на детской площадке на улице Софьи Ковалевской. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Нападавшего удалось оперативно задержать. По версии полицейских, в ходе конфликта мужчина ранил женщину острым предметом, предположительно, ножом.

Подозреваемый уже доставлен в полицию для допроса. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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