Cо стороны режиссера Константина Богомолова поступило подтверждение намерения официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.

В большом интервью, посвященном творческим планам нового художественного руководителя Театра на Малой Бронной, которое дал Богомолов изданию, нашлось место и ответам на личные вопросы.

«Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», — отметил Богомолов. Характеризуя Собчак, он рассказал, что она — «один из самых тонких, ранимых, талантливых людей», «фантастическая мама, удивительный друг».

Также режиссер не исключил и будущих совместных театральных работ с телеведущей. «К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие. Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась. И я был бы счастлив в этом участвовать», — отметил он.

Собчак и Богомолов планируют свадьбу 13 сентября. Телеведущая развелась с актером Максимом Виторганом в этом году. После этого его стали замечать обществе актрисы Нино Нинидзе.

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