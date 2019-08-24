Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 августа 2019 года опустился на 1,5 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 65,60 рублей, курс евро на сегодня упал на 20,69 копейки - до 72,62 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 10,13 копейки, составив 68,76 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2019 в России: мнение эксперта

По словам валютных экспертов, после разворота курса рубля эксперты опасаются обрушения российской валюты из-за слов главы ФРС США Джерома Пауэлла.

В настоящее время игроки на рынке ожидают хотя бы небольшого намека на продолжение снижения ставок в США в 2019 году, и в случае разочарования инвесторов рублю предрекают незавидную судьбу.

Даже если Пауэлл будет держать озвученную позицию о том, что снижение ставки в минувшем июле было "корректировкой политики в середине цикла", он все равно расстроит инвесторов, создав турбулентность.

При этом рынки также находятся в ожидании сразу трех снижений ставки, а в результате могут не получить «ни одного».

В итоге молчание Пауэлла постоянно давит на рубль, а рынок уже отчасти отыграл будущие пакеты мер стимулирования в том же Китае, и частичное смягчение политики в еврозоне в сентябре.

Повод для фиксации несет и грядущий саммит G7 во французском Биаррице 24-26 августа, где американский президент может перевернуть все своими заявлениями.

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