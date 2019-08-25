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Путешествие

График вылетов в аэропортах Москвы нарушен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График вылетов в аэропортах Москвы нарушен

M24.ru 25 августа 2019г., 11:37

Задержка и отмена десятков рейсов происходит в московских аэропортах.

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В столичных аэропортах оказались задержаны и отменены почти 40 рейсов.

В аэропорту Внуково задержано 6 рейсов, отмененных нет. В Домодедово 24 вылета перенесли и 8 отменили.

Из воздушной гавани Шереметьево данных о задержках и отменах самолетов не поступало.

Информации о причинах изменений в расписании нет.

Ранее в двух аэропортах столицы отменили и задержали более 50 рейсов. Аэропорта Шереметьево изменения не коснулись.

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Москва-Инфо
   