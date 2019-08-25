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Путешествие
График вылетов в аэропортах Москвы нарушен
Задержка и отмена десятков рейсов происходит в московских аэропортах..
В столичных аэропортах оказались задержаны и отменены почти 40 рейсов.
В аэропорту Внуково задержано 6 рейсов, отмененных нет. В Домодедово 24 вылета перенесли и 8 отменили.
Из воздушной гавани Шереметьево данных о задержках и отменах самолетов не поступало.
Информации о причинах изменений в расписании нет.
Ранее в двух аэропортах столицы отменили и задержали более 50 рейсов. Аэропорта Шереметьево изменения не коснулись..
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