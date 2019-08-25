версия для печати
Cпорт
Обладателем титула чемпиона мира стал Сергей Ковалев
Боксер Ковалев нокаутировал Ярда..
В Челябинске прошел боксерский поединок за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.
Российский боксер Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в 11 раунде и защитил титул.
Эта победа стала для 36-летнего Ковалева 34-й в карьере при трех поражениях и одной ничьей.
28-летний Ярд же потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 18 победах, из которых 17 были добыты нокаутом..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.