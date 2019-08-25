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Cпорт

Обладателем титула чемпиона мира стал Сергей Ковалев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Обладателем титула чемпиона мира стал Сергей Ковалев

M24.ru 25 августа 2019г., 11:41

Боксер Ковалев нокаутировал Ярда.

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В Челябинске прошел боксерский поединок за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.

Российский боксер Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в 11 раунде и защитил титул.

Эта победа стала для 36-летнего Ковалева 34-й в карьере при трех поражениях и одной ничьей.

28-летний Ярд же потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 18 победах, из которых 17 были добыты нокаутом.

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