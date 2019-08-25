Готовим вкусно

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Рецепт приготовления пирожков с клубникой запеченных
Описание приготовления пирожков с клубникой..
Сладкие пироги с клубникой - высококалорийное блюдо европейской кухни для детей и их родителей.
Клубника хороша и сама по себе, и в различных десертах, а также в составе напитков. А какая вкусная ароматная выпечка получается с этой ягодой! Побалуйте своих домашних, приготовив запеченные пирожки с клубникой по нашему рецепту. Запекание – гораздо более безопасный способ тепловой обработки, чем жаренье во фритюре. К тому же калорий в этих пирожках меньше, чем в тех, что жарились в большом количестве жира или масла.
Ингредиенты:
мука пшеничная
250 граммов
молоко
125 граммов
яйца
1 штука
масло сливочное
50 граммов
сахар
1 ст. ложка
дрожжи
1 ч. ложка
соль по вкусу
клубника
200 граммов
сахар
1 ст. ложка
крахмал
1 ч. ложка
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СковородаНож
Способ приготовления:
1. Из молока, муки, дрожжей, сахара, сливочного масла и соли замесите тесто, оставьте для брожения в теплом месте.
2. Для начинки клубнику порубите и пересыпайте сахаром, добавьте крахмал.
3. Из теста раскатайте небольшие лепешки, положите сверху фарш и сформуйте пирожки. Выложите их швами вниз на смазанный маслом противень, оставьте для расстойки на 15 минут. Смажьте яйцом.
4. Выпекайте 15 минут при 200–220 °С.
4 порции – 748 ккал
1 порция – 187 ккал.
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