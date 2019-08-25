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Готовим вкусно

Рецепт приготовления пирожков с клубникой запеченных

Рецепт приготовления пирожков с клубникой запеченных

http://www.mmenu.com/ 25 августа 2019г., 14:16

Описание приготовления пирожков с клубникой.

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Сладкие пироги с клубникой - высококалорийное блюдо европейской кухни для детей и их родителей.

Клубника хороша и сама по себе, и в различных десертах, а также в составе напитков. А какая вкусная ароматная выпечка получается с этой ягодой! Побалуйте своих домашних, приготовив запеченные пирожки с клубникой по нашему рецепту. Запекание – гораздо более безопасный способ тепловой обработки, чем жаренье во фритюре. К тому же калорий в этих пирожках меньше, чем в тех, что жарились в большом количестве жира или масла.

Ингредиенты:

мука пшеничная
250 граммов
молоко
125 граммов
яйца
1 штука
масло сливочное
50 граммов
сахар
1 ст. ложка
дрожжи
1 ч. ложка
соль по вкусу
клубника
200 граммов
сахар
1 ст. ложка
крахмал
1 ч. ложка
 
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:
СковородаНож
Способ приготовления:
1. Из молока, муки, дрожжей, сахара, сливочного масла и соли  замесите  тесто, оставьте для брожения в теплом месте.
2. Для начинки клубнику порубите и пересыпайте сахаром, добавьте крахмал.

3. Из теста раскатайте небольшие лепешки, положите сверху фарш и сформуйте пирожки. Выложите их швами вниз на смазанный маслом противень, оставьте для расстойки на 15 минут. Смажьте яйцом.

4. Выпекайте 15 минут при 200–220 °С.

4 порции – 748 ккал

1 порция – 187 ккал

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