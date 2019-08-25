Готовим вкусно

Сладкие пироги с клубникой - высококалорийное блюдо европейской кухни для детей и их родителей.

Клубника хороша и сама по себе, и в различных десертах, а также в составе напитков. А какая вкусная ароматная выпечка получается с этой ягодой! Побалуйте своих домашних, приготовив запеченные пирожки с клубникой по нашему рецепту. Запекание – гораздо более безопасный способ тепловой обработки, чем жаренье во фритюре. К тому же калорий в этих пирожках меньше, чем в тех, что жарились в большом количестве жира или масла.

Ингредиенты:

мука пшеничная

250 граммов

молоко

125 граммов

яйца

1 штука

масло сливочное

50 граммов

сахар

1 ст. ложка

дрожжи

1 ч. ложка

соль по вкусу

клубника

200 граммов

сахар

1 ст. ложка

крахмал

1 ч. ложка



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СковородаНож

Способ приготовления:

1. Из молока, муки, дрожжей, сахара, сливочного масла и соли замесите тесто, оставьте для брожения в теплом месте.

2. Для начинки клубнику порубите и пересыпайте сахаром, добавьте крахмал.

3. Из теста раскатайте небольшие лепешки, положите сверху фарш и сформуйте пирожки. Выложите их швами вниз на смазанный маслом противень, оставьте для расстойки на 15 минут. Смажьте яйцом.

4. Выпекайте 15 минут при 200–220 °С.

4 порции – 748 ккал

1 порция – 187 ккал

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