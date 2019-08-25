Cпецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности прокомментировал события в Северодвинске.

Делать комментарии после таких авторитетных людей как Владимир Путин и Дмитрий Песков трудно по мнению Сергея Иванова. Они уже сделали свои исчерпывающие заявления о произошедшем в Архангельской области.

В ответ на просьбу журналистов Иванов заявил:"Меня удивляет немножко другое. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас, летом, новостей мало. Но у меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски".

Экологическая обстановка контролируется в России, Норвегии и Финляндии. Нет необходимости беспокоиться, сейчас повышения радиационного фона не зафиксировано.

Двое служащих пострадали во время взрыва с возгоранием на территории полигона Минобороны России в Архангельской области 8 августа. Это случилось при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. При корректировке данных оказалось, что погибшими значатся пять сотрудников Росатома .

Фон радиации по официальным данным не пострадал.

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