На заметку

Петр Чернышев оказался очень серьезным человеком. Он все время проводит с больной женой. В окружении пары говорят, что его доходы позволяют сидеть у постели жены.

Возможно актриса Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Появились сообщения у артистки диагностировали рак мозга, который, якобы, развился по причине ЭКО, сделанного ради третьих родов актрисы. Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев ушел из шоу Татьяны Навки.

"В артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышёва", - сообщили знакомые семьи. При этом они уточняют, что спортсмен, проводящий все время с больной Заворотнюк, не отменил шоу, которое анонсировано в Турции. Татьяна Навка в интервью "КП" вскользь упомянула, что отменять они ничего не собираются, но участие Петра не подтвердила.

Молчат и члены семьи заболевшей актрисы. Известно, что в сентябре Заворотнюк появится в одном из шоу на федеральном канале, чтобы раскрыть правду.

Между тем, отказ Чернышева от шоу может оказаться правдой, ведь, по данным СМИ, он уже успел неплохо подзаработать. За последнее время 48-летний фигурист дал немало дорогостоящих шоу в России и за рубежом и располагает достаточно обширными средствами.

«У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых шоу Татьяны Навки "Золушка" и "Красавица и Чудовище", - уверяют в окружении семьи. Источники озвучили и размер заработка артиста, о чем рассказала "КП".

"Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей) за один спектакль", - заявил пожелавший остаться анонимным коллега Чернышева.

"Сейчас Петя приостановил выступления, чтобы быть рядом с женой, но он по-прежнему востребован», — поделился он с газетой.

Ранее Topnews сообщил о том, что помощница актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившуюся накануне информацию об обнаруженной у артистки злокачественной опухоли мозга, из-за чего та якобы отменила спектакль со своим участием и перестала появляться на публике. Представительница звезды заявила, что эта информация ее удивила, при этом сами новости являются "грязными слухами".

"Это фейк, на который даже не надо обращать внимания", - сказала она, подчеркнув, что до начала сентября Анастасия Заворотнюк отдыхает с дочерью в Италии и прекрасно себя чувствует.

Сама актриса также опровергла информацию о своей болезни.

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