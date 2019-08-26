Московская сцена

На экраны российских кинотеатров выходит анимационная комедия «Братья Медведи: Тайна трёх миров». Премьера пройдет 12 сентября 2019 года в Кинозале «Победа» (ул. Абельмановская, дом 17А, метро Пролетарская, Крестьянская застава), сбор гостей в 18.00, начало показа в 19.00. А широкий прокат картины стартует 19 сентября.

«Братья медведи: Тайна трёх миров» - это красочная, добрая и веселая история для всей семьи о дружбе, верности, взаимопомощи и любви к природе.

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом — лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.

Однажды, удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.

Экзотические пейзажи, филигранная работа художников и аниматоров, динамичный сюжет с хорошей порцией юмора, неожиданными поворотами и доброй моралью - все это превращает анимационную сказку в настоящую притчу о важности правильного выбора и любви к миру, о ценности настоящей дружбы и о том, что всегда есть второй шанс поступить по совести.

Русскую версию анимационной ленты подготовила компания "Прайд Продакшн", известная дубляжом многих популярных в отечественном прокате фильмов, в их числе "Зелёная книга", "Тоня против всех", "Пираньи Неаполя", "Белый Лебедь", "Мой друг Зигмунд Фрейд", "Маленькое красное платье" и многие другие.

Режиссером русской версии стал Владимир Рыбальченко. Персонажи говорят голосами звезд озвучания: легендарного Никиты Прозоровского (на его счету несколько сотен лент, среди которых - "Однажды... в Голливуде", "Зелёная книга", "Маугли", "Власть", "Видок: Охотник на призраков", "Куриоса","Клуб анонимных киллеров"), Даниила Эльдарова (известен ролями: Джим Мориарти ("Шерлок"), Капитан Америка ("Мстители: Финал"), Рэй Фостер ("Богемская Рапсодия"), его дочери – молодой актрисы Василисы Эльдаровой (озвучивала роли: Миа ("Миа и Белый лев"), Зора Уилсон ("Мы"), Лита ("Семья по-быстрому"), Кэролин Барноу ("Величайший Шоумен"), а также не менее популярных российских актеров дубляжа Александра Гаврилина и Алёны Андроновой.

Коротко о мультфильме:

год 2017

страна Китай

режиссер Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан

сценарий Цуй Тиэчжи, Вань Цинь, Рэйчел Сюй, ...

жанр мультфильм, комедия, приключения, фантастика

премьера (РФ) 19 сентября 2019, «Cinemaus Studio»

время 82 мин. / 01:22

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