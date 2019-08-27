Образование/Карьера

Руководитель управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова поставила в известность ителей Москвы об окончательном завершении оцифровки архива к концу 2020 года.

Отмечается, что после перевода всех архивных записей актов гражданского состояния в электронный вид получать услуги станет проще и быстрее.

«Это очень большая и важная работа. Мы к ней приступили еще два года назад. С 1 октября мы работаем в новой информационной системе регистрации актов гражданского состояния. И сейчас тоже параллельно проводим оцифровку, перевод в электронный вид актовых записей, которые были составлены ранее - начиная с 1926 г. В Москве самый большой архив актовых записей. И наши сотрудники ежедневно кропотливо переносят всю информацию с бумажных носителей в электронный вид. Планируем закончить эту работу к концу 2020 г., то есть с 1 января 2021 г. все актовые записи по всей нашей стране должны быть оцифрованы. Электронный массив - это не только подспорье в работе наших сотрудников. Это большая помощь нашим заявителям», - рассказала Елена Ефремова.

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